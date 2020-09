Guida TV: programmi di stasera, venerdì 11 settembre 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 11.9.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Panariello Conti Pieraccioni. Lo Show Varietà RAI2 N.C.I.S./The Rookie Serie TV RAI3 Cuori Puri Film RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Concerto Il Volo – 10 anni insieme Film ITALIA1 Freedom – Oltre il confine Infotainment LA7 Propaganda Live Infotainment REALTIME Bake Off Italia: Dolci in forno Talent Show CIELO Fotografando Patrizia Film TV8 X Factor – Il Sogno Talent Show NOVE I migliori Fratelli di Crozza Satira Guida TV: programmi di stasera, venerdì 11 settembre 2020 first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv

Ultime Notizie dalla rete : Guida programmi Guida Tv Venerdì 11 settembre 2020 Dituttounpop Eventi a Firenze il 12 e 13 settembre: cosa fare questo weekend

Se state cercando buone idee su cosa fare questo weekend a Firenze, niente paura, vi diamo una mano noi, perché tra sabato 12 e domenica 13 settembre 2020 gli eventi in programma sono tanti: si va dal ...

Covid-19 e nuovo anno scolastico, le linee guida del Comune di Cesena per il trasporto

Una capienza pari all’80%, privilegiando i posti a sedere e rispettando precise regole per ridurre al massimo i rischi di contagio, mascherina obbligatoria (non lo è sotto ai 6 anni, ma è consigliata) ...

