Franco Oppini chi è? Età | altezza | carriera e vita privata

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Conosciamo meglio l’attore e cabarettista, noto al grande pubblico anche per il suo matrimonio ormai tramontato con Alba Parietti Fonte Facebook – Radio1 SportPer chi ama la comicità italiana di un tempo,è un volto più che conosciuto. Ironia e professionalità lo hanno consacrato negli come uno dei migliori interpreti nel suo genere. Nonostante ciò, deve in parte la sua notorietà alla sua ex moglie Alba Parietti. Dunque andiamo a vedere meglio gli aspetti più importanti della suae della suasentimentale.età eÈ nato a Quistello in provincia di Mantova il 15 febbraio del 1950 sotto ...