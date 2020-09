Ds Watford: “Deulofeu piace a Giuntoli ma non ci sono richieste” (Di venerdì 11 settembre 2020) Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss in merito all’accostamento tra il Napoli e Deulofeu. È un giocatore che piace a Giuntoli, ma non c’è mai stata una vera richiesta. Ne abbiamo parlato con altri club anche perché lui non rimarrà di certo in Championship, merita di giocare in altri palcoscenici. Quindi lo venderemo a titolo definitivo, non ha senso tenere talenti di fascia superiore in categorie come questa. L'articolo Ds Watford: “Deulofeu piace a Giuntoli ma non ci sono richieste” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Cristiano Giaretta, direttore sportivo del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss in merito all’accostamento tra il Napoli e Deulofeu. È un giocatore che, ma non c’è mai stata una vera richiesta. Ne abbiamo parlato con altri club anche perché lui non rimarrà di certo in Championship, merita di giocare in altri palcoscenici. Quindi lo venderemo a titolo definitivo, non ha senso tenere talenti di fascia superiore in categorie come questa. L'articolo Ds: “Deulofeuma non cirichieste” ilNapolista.

claudioruss : Il ds del #Watford a @CalcioNapoli24: '#Deulofeu ed il #Napoli? Stiamo valutando: club importanti su di lui tra Ita… - napolista : Ds Watford: “Deulofeu piace a Giuntoli ma non ci sono richieste” Cristiano Giarretta a Radio Kiss Kiss: “Piace, ma… - cn1926it : #Deulofeu, il Ds del #Watford: “Piace a #Giuntoli, ma nessuna richiesta. L’idea è quella di cederlo” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: WATFORD – Il d.s. Giaretta: 'Nessun contatto con il Napoli per Deulofeu, altri club italiani interessati, anche in Prem… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: WATFORD – Il d.s. Giaretta: 'Nessun contatto con il Napoli per Deulofeu, altri club italiani interessati, anche in Prem… -

Ultime Notizie dalla rete : Watford “Deulofeu