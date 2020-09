De Laurentiis: «Se avessi sospettato di essere positivo non sarei partito, ovviamente» (Di venerdì 11 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis è positivo al virus. Lo ha saputo mercoledì sera, in forma privata, scrive il Corriere dello Sport, qualche ora dopo il rientro a Capri, dopo aver partecipato all’assemblea di Lega a Milano. Prima di allora, non aveva avvertito sintomi, solo un leggero mal di stomaco, che aveva attribuito alle troppe ostriche che aveva mangiato il giorno prima. I sintomi sono iniziati solo ieri mattina. Il quotidiano sportivo riporta una frase che il presidente ha ripetuto più volte a chi lo ha contattato da quando la notizia si è diffusa. Scrive: “Una sorpresa, considerando la totale assenza di sintomi, eccezion fatta per piccoli problemi di stomaco. «Se avessi minimamente sospettato non sarei partito, ... Leggi su ilnapolista

napolista : De Laurentiis: «Se avessi sospettato di essere positivo non sarei partito, ovviamente» Sul CorSport la frase ripetu… - Claudia_CIau : Non ho capito come si faccia a difendere De Laurentiis (sempre se tutto quello che ho letto fosse vero) e comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis avessi De Laurentiis positivo al coronavirus Corriere della Sera Caso De Laurentiis, città divisa: "Questo virus è una maledizione ma la mascherina va indossata"

Il giorno dopo sono tutti bravissimi a fare i censori", scuote la testa Claudio Botti, avvocato penalista, grande tifoso del Napoli che in questi anni non è mai stato tenero con le strategie societari ...

Coronavirus, De Laurentiis positivo: si muove la Procura Federale?

Coronavirus-De Laurentiis, inchiesta sul patron azzurro? La Procura Federale, infine, starebbe pensando di aprire un'inchiesta come atto dovuto viste tutte le circostanze delle ultime ore che l'hanno ...

Il giorno dopo sono tutti bravissimi a fare i censori", scuote la testa Claudio Botti, avvocato penalista, grande tifoso del Napoli che in questi anni non è mai stato tenero con le strategie societari ...Coronavirus-De Laurentiis, inchiesta sul patron azzurro? La Procura Federale, infine, starebbe pensando di aprire un'inchiesta come atto dovuto viste tutte le circostanze delle ultime ore che l'hanno ...