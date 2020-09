Conte fa dietrofront su Domenica In Diluvio di polemiche | nessun videomessaggio del premier

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Retromarcia del presidente del Consiglio Giuseppesulper l'inizio dell'anno scolastico in apertura della prima puntata diIn, ilnitore festivo di Raiuno. Mara Venier, padrona di casa per la terza volta consecutiva, aveva chiesto aldi intervenire alla vigilia della riapertura di un anno scolastico così particolare a causa della pandemia da Covid-19. Ma l'opposizione ha trovato inopportuno l'invito. Per Giorgia Meloni, numero uno di Fratelli d'Italia si trattava di uno scandaloso uso personale del servizio pubblico: "Oggi Rai Uno ci fa sapere che,13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consigliorivolgerà un messaggio alla Nazione ...