Circeo | ragazza di 19 anni denuncia due giovani romani | «Io | stuprata in spiaggia la notte di Ferragosto»

E’ accaduto a ferragosto, la vittima pensava di avere accanto il fidanzato, invece con un amico si è trasformato in carnefice CIRCEO. Una notte di ferragosto trascorsa in spiaggia che dalla leggerezza ...

Stuprata la notte di Ferragosto sulla spiaggia di San Felice Circeo. E' il racconto di una ragazza di 19 anni di Roma. Una notte da incubo all'indomani della maturità, l'incontro con quel giovane in v ...

