Calciomercato, le notizie di oggi – La bomba su Juve e Inter, il casting attaccante e il sogno del Napoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – La scelta che può risultare decisiva per la stagione della Juventus. Il club bianconero si muove sul fronte Calciomercato per regalare una squadra competitiva al tecnico Andrea Pirlo, arriverà anche un centrocampista ma il pensiero è rivolto al nuovo bomber. Nel corso delle ultime settimane sono stati tanti i nomi al vaglio, ecco la situazione del dettaglio. SUAREZ – E’ sicuramente il nome preferito e quello in pole per diventare il nuovo attaccante bianconero. Ci sono tutti gli accordi, quello con il calciatore e con il Barcellona per l’indennizzo. C’è solo un ostacolo rappresentato dai tempi tecnici. Il Pistolero dovrà sostenere l’esame entro la prossima ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020), ledi– La scelta che può risultare decisiva per la stagione dellantus. Il club bianconero si muove sul fronteper regalare una squadra competitiva al tecnico Andrea Pirlo, arriverà anche un centrocampista ma il pensiero è rivolto al nuovo bomber. Nel corso delle ultime settimane sono stati tanti i nomi al vaglio, ecco la situazione del dettaglio. SUAREZ – E’ sicuramente il nome preferito e quello in pole per diventare il nuovobianconero. Ci sono tutti gli accordi, quello con il calciatore e con il Barcellona per l’indennizzo. C’è solo un ostacolo rappresentato dai tempi tecnici. Il Pistolero dovrà sostenere l’esame entro la prossima ...

CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie di oggi - La bomba su #Juve e #Inter, il casting attaccante e il sogno del Napoli - - losqualosaltato : Io non ho mai visto un programma allungare la broda con la merda senza senso come calciomercato su sky. 58 minuti d… - pccpla : RT @junews24com: Kean alla Juve: l'Everton detta le condizioni per lasciar partire l'attaccante - - Pasqual27977769 : @strumentiumani @romacapoccia65 Io dico che rimane Guanda 1usndo lo davano fatto Milik le notizie escono sempre da… - GervinKall : @cheppallee mi scusi ma lei ha notizie sul calciomercato del Chievo? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie LIVE - Ufficiale Florenzi al Psg. Genoa, in arrivo Asoro. Napoli su Emerson Palmieri La Gazzetta dello Sport Stadi chiusi, l’Inter tra i club più colpiti

I club continuano a fare i conti con importanti perdite dal punto di vista degli introiti. In seguito al Dpcm del Governo che ha stabilito la chiusura degli stadi al fine di contrastare la diffusione ...

Mussomeli, 3° Memorial “Giulia Scaccia” alla Palestra “Salvatore Palumbo”

MUSSOMELI – Anche quest’anno la Don Bosco Strauss Femminile e la Famiglia Scaccia organizzano il 3° Memorial “Giulia Scaccia” che si terrà domenica 13 settembre alla palestra Salvatore Palumbo in vial ...

I club continuano a fare i conti con importanti perdite dal punto di vista degli introiti. In seguito al Dpcm del Governo che ha stabilito la chiusura degli stadi al fine di contrastare la diffusione ...MUSSOMELI – Anche quest’anno la Don Bosco Strauss Femminile e la Famiglia Scaccia organizzano il 3° Memorial “Giulia Scaccia” che si terrà domenica 13 settembre alla palestra Salvatore Palumbo in vial ...