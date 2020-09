Alexandra Zarini | nipote di Gucci | lancia pesanti accuse contro il patrigno

(Di venerdì 11 settembre 2020)di Aldodenuncia il: “Mi ha molestata per anni e mia madre era complice”. Gli abusi sarebbero andati avanti anni Leda parte didi Aldo, sicuramente faranno eco per molto tempo nel mondo del settore moda e quello del grande marchio di famiglia. La … L'articolo proviene da YesLife.it.

Corriere : Abusata sin dalla più tenera età dal patrigno e costretta al silenzio dalla mamma e dalla nonna. È una storia orrib… - worldy_it : Giovedi #AlexandraZarini, nipote di Aldo Gucci (la mente dietro la trasformazione in gigante della moda del brand)… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexandra Zarini

È una storia torbida, tra le più deplorevoli che possano riguardare una bambina che poi diventa adulta, quella riportata in una denuncia da Alexandra Zarini, nipote del fondatore del brand di moda ita ...AGGIORNAMENTO: Nella sua versione originale l’articolo conteneva un video in cui, erroneamente, abbiamo confuso il volto di Patricia Gucci, coinvolta in questa vicenda, con quello di Patrizia Gucci. A ...