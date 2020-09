1 minuto in Borsa 11 settembre 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) (TeleBorsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+1,71%). Le peggiori performance si registrano su Leonardo, che ottiene -2,19%. Invariato lo spread, che si posiziona a +145 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,99%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Spagna, pari a -0,5%, e in Germania, dove il valore è 0%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Lunedì, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 settembre 2020) (Tele) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+1,71%). Le peggiori performance si registrano su Leonardo, che ottiene -2,19%. Invariato lo spread, che si posiziona a +145 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,99%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Spagna, pari a -0,5%, e in Germania, dove il valore è 0%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Lunedì, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si ...

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Si distinguono a Piazza Affari il settore beni industriali (+1,14%). Nel listino, troviamo tra i più venduti ...

