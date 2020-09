Zaia vs Salvini, continua la lotta a distanza per le regionali (Di giovedì 10 settembre 2020) continuano le tensioni tra Zaia e la Lega in vista delle elezioni regionali, intanto Lorenzo Fontana invita a votare Lega minando il successo del governatore Non si placa la tensione tra Salvini e Luca Zaia soprattutto dopo la mossa di Lorenzo Fontana. Il commissario veneto una decina di giorni fa aveva scritto ai segretari delle oltre 400 sezioni del Carroccio invitandoli a far votare la lista Salvini-Lega Veneta e non quella Zaia Presidente. Un vero e proprio colpo basso per il governatore uscente, che rischia di compromettere il successo personale costruito in questi mesi. Quello di Fontana non è il primo colpo che la Lega assesta a Zaia, in passato infatti Salvini aveva imposto che gli assessori regionali ... Leggi su zon

