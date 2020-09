Vasco lascia Zocca e avverte i fan: “Indossate la mascherina” (Di giovedì 10 settembre 2020) Vasco lascia Zocca con una raccomandazione per i suoi fan. Il Kom ha concluso le sue vacanze in paese e si appresta ora a spostarsi, forse per raggiungere la sua casa di Bologna. Quest’anno, le vacanze di Vasco a Zocca si sono prolungate. Di norma, il Kom è solito trascorrere due settimane in Emilia per poi trasferirsi in Puglia. Purtroppo, l’emergenza Coronavirus ha cambiato i suoi piani, trattenendolo a casa per tutta l’estate. A proposito del suo soggiorno a Zocca e degli incontri con i fan, Vasco Rossi racconta: “Ho incontrato sempre molta gente qui a Zocca e ho interagito allegramente con loro. Ho chiesto a tutti di indossare la mascherina per evitare possibili contagi. Inoltre essendo vietati gli ... Leggi su optimagazine

pannabella56 : RT @Kr81RS: Seduto a guardare mentre il sole va giù Ascoltando qlcs che non sai neanche tu E il ritmo del mondo batte dentro di te Mentre c… - pm1025 : RT @Kr81RS: Seduto a guardare mentre il sole va giù Ascoltando qlcs che non sai neanche tu E il ritmo del mondo batte dentro di te Mentre c… - Daffodi37351887 : RT @Kr81RS: Seduto a guardare mentre il sole va giù Ascoltando qlcs che non sai neanche tu E il ritmo del mondo batte dentro di te Mentre c… - FragileAnche : RT @Kr81RS: Seduto a guardare mentre il sole va giù Ascoltando qlcs che non sai neanche tu E il ritmo del mondo batte dentro di te Mentre c… - Kr81RS : Seduto a guardare mentre il sole va giù Ascoltando qlcs che non sai neanche tu E il ritmo del mondo batte dentro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco lascia Vasco Rossi lascia Zocca dopo due mesi. "Temevo il Covid, fan disciplinati" il Resto del Carlino Vasco Rossi lascia Zocca dopo due mesi. "Temevo il Covid, fan disciplinati"

Ieri Vasco Rossi ha terminato la sua vacanza zocchese (video) ed è ripartito per altri lidi, probabilmente per la sua casa di Bologna. Quest’anno è stata una vacanza più lunga del passato, quando si f ...

Vasco Rossi ricorda Lucio Battisti nell’anniversario dalla morte: “Ho sentito il bisogno di silenzio”

La venerazione di Vasco Rossi nei confronti di Lucio Battisti non è certo cosa nuova per i fan più attenti del rocker di Zocca. Il più giovane collega emiliano ha da sempre manifestato il proprio debi ...

Ieri Vasco Rossi ha terminato la sua vacanza zocchese (video) ed è ripartito per altri lidi, probabilmente per la sua casa di Bologna. Quest’anno è stata una vacanza più lunga del passato, quando si f ...La venerazione di Vasco Rossi nei confronti di Lucio Battisti non è certo cosa nuova per i fan più attenti del rocker di Zocca. Il più giovane collega emiliano ha da sempre manifestato il proprio debi ...