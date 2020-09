Uomini e donne, Gemma Galgani dopo il lifting: «Non giudicatemi, ecco perché l’ho fatto» (Di giovedì 10 settembre 2020) Gemma Galgani è tornata a “Uomini e donne” dopo aver fatto il lifting. Gemma Galgani, dama del trono over, spiega la sua decisione, tra l’altro improvvisa, di ricorrere al chirurgo, scatenando le critiche dell’acerrima nemica Tina Cipollari. La scelta è arrivata in un momento in cui non si piaceva più, anche per via dei giovani corteggiatori in trasmissione: “Non giudicatemi se ho fatto un mini-lifting a settant’anni (…) C’è stato un periodo in cui non piacevo più e questo mi creava disagio nel rapporto con gli altri, visto che avevo anche frequentazioni con Uomini più giovani di ... Leggi su newscronaca.myblog

