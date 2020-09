Tragedia a Roma, scontro tra auto e motorino: morta 36enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, a Roma in via Salaria 2061, intorno alle ore 15:00. Una donna di 36 anni – a bordo di un motoveicolo SH 300 – ha perso la vita in seguito ad uno scontro con un’auto, una Suzuki Alto. Sul posto le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma Tragedia a Roma, donna si lancia dal 5° piano: morta sul colpo Il Corriere della Città Tragedia a Roma, è convinta di avere il Coronavirus e si lancia dal 5° piano: 45enne morta sul colpo

Roma, il dramma della maestra: «Ho preso il Coronavirus». E si lancia dalla finestra

Emergono particolari agghiaccianti sulla donna di 45 anni trovata senza vita sul marciapiede in via dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 452, in zona Portuense-Monteverde, ieri mattina alle ore ...LA STORIA Il colpo di coda dell'emergenza si abbatte sulle persone più fragili. La storia della 45enne romana ne è un esempio. Una persona sensibile che in passato non aveva avuto problemi psichiatric ...