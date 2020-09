Tour de France 2020, oggi la dodicesima tappa: Chauvigny-Sarran (218 km) (Di giovedì 10 settembre 2020) dodicesima tappa del Tour de France 2020 che va da Chauvigny per arrivare a Sarran dopo 218 chilometri. Dopo un paio di frazioni per velocisti, qui potremmo tornare a vedere le fughe. Il percorso della 12a tappa Una tappa molto diversa da quelle degli ultimi giorni, con quattro Gran Premi della Montagna inseriti, di cui l’ultimo, molto impegnativo, sarà posto a meno di 30 chilometri dal traguardo. Possibile dunque un arrivo in fuga. Dopo la partenza primi 70 chilometri abbastanza facili, poi la Cote de Saint Martin di 1.5 chilometri all’8.8%. Poi non ci sarà più pianura. Terreno vallonato, classico del territorio Francese. Secondo Gpm la Cote d’Eyboleuf a 100 dal traguardo, segue ... Leggi su tpi

