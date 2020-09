Stardew Valley 2 a sorpresa diventerà realtà? (Di giovedì 10 settembre 2020) Stardew Valley 2 non è in sviluppo al momento, ma Eric Barone ha detto che un sequel potrebbe arrivare in futuro.In una recente intervista con Game Informer, Barone ha parlato del futuro di Stardew Valley dopo l'imminente aggiornamento 1.5. Sebbene non sia stato deciso nulla dopo l'aggiornamento, lo sviluppatore ha parlato della direzione in cui il gioco potrebbe andare."Non sono disposto a impegnarmi in uno Stardew Valley 1.6. Dirò che amo decisamente Stardew Valley. Lo amo come un mondo e un universo. Non credo 1.5 sarà la fine di Stardew Valley", Dice Barone.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #StardewValley 2 prima o poi arriverà? - kerobeom : andando su stardew valley ad innaffiare le mie melanzane e raccogliere funghi - endorsknight : Stardew valley è peggio della droga i can't stop playing it . - Gimmieyoursoul : Io che raccolgo l'uva irl e poi apro Stardew Valley e la raccolgo pure lì - kerobeom : pensando a tutte le cose dello stardew valley lore che non capirò mai.. perché lo stereotipo dell'esteta/poeta male… -

Ultime Notizie dalla rete : Stardew Valley Stardew Valley 2? Eric Barone non sarebbe sorpreso se dovesse succedere GamingTalker Doraemon: Story of Seasons – Recensione

Negli ultimi anni il genere farming simulator si è ritagliato sempre più il suo spazio. In questa categoria troviamo titoli come: Stardew Valley, Story of Seasons e lo stesso Farming Simulator, senza ...

Monster Harvest, la rivoluzione degli rpg

Se cercate un gioco in stile Pokemon, colorato e divertente come Animal Crossing e dove puoi coltivare come in Stardew Valley, Monster Harvest è quello che fa per voi. La peculiarità di questo videoga ...

Negli ultimi anni il genere farming simulator si è ritagliato sempre più il suo spazio. In questa categoria troviamo titoli come: Stardew Valley, Story of Seasons e lo stesso Farming Simulator, senza ...Se cercate un gioco in stile Pokemon, colorato e divertente come Animal Crossing e dove puoi coltivare come in Stardew Valley, Monster Harvest è quello che fa per voi. La peculiarità di questo videoga ...