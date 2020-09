Sophie Codegoni di UeD rifatta? Dopo la bufera, le foto: “Eccola prima e dopo” (Di giovedì 10 settembre 2020) Non appena Maria De Filippi ha presentato al pubblico di Uomini e Donne la prima tronista in rete è scoppiata la bufera. Sophie Codegoni, accusata di essere rifatta pur avendo solo 18 anni, è stata presa subito di mira per il suo aspetto. Studentessa e modella nello showroom di Chiara Ferragni ma col sogno di lavorare nello studio dentistico di famiglia, Sophie è stata presentata come la tronista più piccola della storia di ‘Uomini e Donne’, come ha fatto sapere la conduttrice in puntata, subito Dopo averla fatta entrare in studio. I fan del programma, però, non si sono lasciati intenerire dalla giovane età e sui social hanno commentato senza pietà l’aspetto fisico di questa bellissima ragazza che ... Leggi su caffeinamagazine

blogtivvu : Uomini e Donne, il padre della tronista Sophie Codegoni è fidanzato con una ex del Grande Fratello, ecco chi è (FOT… - Novella_2000 : Il papà della nuova tronista ha una storia con un’ex gieffina (FOTO) - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Giallo su Sophie Codegoni, ecco quanti anni ha in ... - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ il papà di Sophie Codegoni è fidanzato da anni con una ex gieffina: ecco chi è! (Foto) - #‘Uomini… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, il papà di #SophieCodegoni è fidanzato da anni con una ex gieffina: ecco chi è! (Foto) -