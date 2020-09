Schianto in moto contro un’auto: morto a 22 anni Michele Scaramucci (Di giovedì 10 settembre 2020) Si chiama Michele Scaramucci la vittima di 22 anni del tragico incidente in moto. L’impatto ha avuto luogo lungo via Don Bosco a Montecosaro Scalo, in provincia di Macerata. Il conducente della Opel Agila coinvolta nell’incidente, un anziano di 80 anni, è ora indagato per omicidio stradale. E’ morto schiantandosi contro un’auto a bordo della … L'articolo Schianto in moto contro un’auto: morto a 22 anni Michele Scaramucci proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Si schianta con la moto contro un'auto, muore a 22 anni. La vittima è un giovane di Morrovalle, Michele Scaramucci, che oggi pomeriggio, intorno alle 18, stava percorrendo via Don Bosco, a Montecosaro ...

