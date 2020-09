Salvini aggredito, Conte è l’unico a non dare solidarietà. “Silenzio imbarazzante” (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Il mondo della politica ha espresso solidarietà a Matteo Salvini per l’aggressione subita ieri a Pontassieve, in provincia di Firenze. Eppure risuona il silenzio assordante di Giuseppe Conte. “Ieri – fa presente lo stesso leader della Lega – mi ha stupito il silenzio del premier Conte, il leader dell’opposizione aggredito e il presidente del Consiglio che non dice nulla”. Lega all’attacco: Silenzio politicamente e umanamente imbarazzante” La Lega stigmatizza le mancate parole di solidarietà da parte di Palazzo Chigi. “E’ vergognoso: c’è stato un atto di violenza contro il capo dell’opposizione, e neanche una parola da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Politicamente e ... Leggi su ilprimatonazionale

