Pensioni di invalidità 2020, in attesa della circolare Inps: gli ultimi chiarimenti (Di giovedì 10 settembre 2020) Continua ad esservi un grande fermento tra gli invalidi che attendono di ricevere l’aumento della loro pensione, moltissimi ancora non hanno ben chiari i requisiti, tanti altri sono in dubbio percependo altri redditi, altri ancora non hanno ben chiaro se l’accompagnamento o il reddito di cittadinanza incideranno sullo stesso. Un noto lettore, il Dott Massimiliano, invalido al 100% e molto preparato in materia, essendosi da sempre dovuto districare tra le circolari Inps e le leggi, si é reso disponibile, e gliene siamo grati, ad aiutarci nel rispondere ai moltissimi commenti che quotidianamente ci vengono lasciati dai potenziali beneficiari. Eccovi allora le sue risposte agli ultimi dubbi. Pensioni di invalidità 2020: limiti eccessivamente stringenti? Vittorio scrive: ... Leggi su pensionipertutti

