Paolo Simoncelli: «Marquez? Da padre non lo avrei fatto tornare a correre» (Di giovedì 10 settembre 2020) Su Libero un’intervista a Paolo Simoncelli, papà di Marco, pilota motociclistico morto a 24 anni durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Parla della stagione di Moto Gp. «Un po’ triste, si sente l’assenza della gente e quel contatto con i tifosi che a volte è perfino esagerato. Addirittura, mancano un po’ i rompiscatole in giro nel paddock: in fondo, anche loro sono una parte dello spettacolo…». Anche i piloti avvertono la tristezza della situazione, dice. «Secondo me sì. correre per un pubblico che osserva e incita aumenta l’adrenalina, infatti il ritorno degli spettatori qui a Misano, per quanto solo 10mila, è importante. Certo, se pensiamo che si è proprio rischiato di non correre, allora va bene ... Leggi su ilnapolista

