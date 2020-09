Napoli, De Laurentiis positivo al Covid-19: qualche sintomo, al momento è a Capri (Di giovedì 10 settembre 2020) Napoli, De Laurentiis positivo al Covid-19: qualche sintomo, al momento è a Capri ma è sotto osservazione Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli, infatti, è risultato positivo al Covid-19, come comunicato ufficialmente dal club. In questo momento il numero uno partenopeo – come riportato da Sky Sport -, si trova a Capri. La situazione è sotto controllo e il quadro clinico viene monitorato costantemente: le prossime ore saranno decisive per capire se i sintomi, al momento leggeri, potrebbero aumentare o meno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

