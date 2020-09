MotoGp, Quartararo: “Fiducioso per il week end” (Di giovedì 10 settembre 2020) “E’ difficile pensare di trovarmi ancora in vetta al campionato dopo le ultime tre gare complicate. Ma sono felice di essere qui, lo scorso anno è andata bene e sono rimasto in lotta per la vittoria fino all’ultimo giro. Sono fiducioso, è un tracciato che mi piace tanto e farò del mio meglio per lottare per la vittoria“. Queste le dichiarazioni di Fabio Quartararo nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. “In Austria abbiamo avuto parecchi problemi ma a Misano la moto dovrebbe andar meglio – ha aggiunto il francese del team Petronas -. Cercheremo di adeguarci in fretta per capire qual è il modo migliore per adattarci, vedremo cosa fare fin dalle libere 1″. Leggi su sportface

