Lapo Elkann si confessa a Verissimo: 'A 13 anni sono stato abusato più volte, ho sofferto molto' (Di giovedì 10 settembre 2020) A 13 anni sono stato abusato pi volte. Anestetizzavo con l uso di sostanze un dolore che sentivo dentro di me. Di male me ne sono fatto abbastanza da solo. Ora voglio altro . Ecco l amara verit che ... Leggi su gazzettadelsud

Corriere : La rivelazione di Lapo Elkann: «A 13 anni in collegio sono stato abusato più volte» - Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - zazoomblog : Lapo Elkann sugli abusi subiti : Mi sentivo in colpa, con la droga anestetizzavo il dolore - gossipblogit : Lapo Elkann: 'Sono stato abusato più volte in collegio a 13 anni' - NethipEdien2000 : RT @gayit: Verissimo, parla Lapo Elkann: 'Abusato più volte in collegio. Avevo 13 anni, ti porta verso l’autodistruzione' -