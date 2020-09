Lapo Elkann e la confessione sconvolgente: “A 13 anni sono stato abusato più volte” (Di giovedì 10 settembre 2020) Sabato 12 settembre sarà il giorno del ritorno in onda di Verissimo dopo la pausa estiva e tra gli ospiti ci sarà Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli si è raccontato, raccontando un episodio shock della sua preadolescenza. Queste le parole di Lapo, riportate da TgCom24: “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato … L'articolo Lapo Elkann e la confessione sconvolgente: “A 13 anni sono stato abusato più volte” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Corriere : La rivelazione di Lapo Elkann: «A 13 anni in collegio sono stato abusato più volte» - Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - NicholasNik7 : Alcuni ospiti di #Verissimo di questo sabato Piero Chiambretti Giorgia Palmas Lapo Elkann Elisabetta Gregoraci - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Lapo Elkan fa outing, sono stato abusato più volte in collegio a 13 anni, per questo mi drogavo, per anestetizzare… - Mauri_SMM_SEO : #News Lapo Elkan fa outing, sono stato abusato più volte in collegio a 13 anni, per questo mi drogavo, per anesteti… -