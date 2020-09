Inter, ieri in assemblea di Lega nessun contatto con De Laurentiis: c’è prudenza (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus E’ di oggi la notizia che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus. Il numero uno azzurro era presente ieri in Lega Calcio dove si è tenuta l’assemblea di Serie A dove era presente anche una deLegazione nerazzurra che però, secondo quanto riportato da Tuttosport, non ha avuto contatti con il numero uno partenopeo. “La deLegazione dell’Inter in Lega Serie A composta dagli amministratori deLegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello e l’avvocato Angelo Capellini, non hanno invece avuto alcun contatto ravvicinato con il presidente De ... Leggi su intermagazine

