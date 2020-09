Incidente sulla Fondo Valle Sele: non ce l'ha fatta l'ex vicesindaco di Laviano (Di giovedì 10 settembre 2020) Incidente tra auto e camion sull'A2: morto un uomo 7 settembre 2020 Dramma nel salernitano. Il cuore di Raffaele Cifrodelli, ex vicesindaco e imprenditore di Laviano, ha smesso di battere presso l'... Leggi su salernotoday

LAURAFR92068991 : RT @CBugliano: ?? SUSANNA CECCARDI COINVOLTA IN INCIDENTE! Durante un prova con l'Ape del Doroteo non è riuscita a prendere la curva sulla… - siracusaoggi : (Incidente sulla Siracusa-Catania, si scontrano 4 veicoli: ci sono feriti, uno trasferito in elisoccorso) -… - CorradoUrgu : @cigielle_ Stesso incidente capitato qualche anno fa ad Oristano, il rimorchio del camion si è portato dietro l’arc… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Incidente sulla A1: due morti e un ferito. Chiuso tratto tra #Roma Nord e Ponzano #Romano - SkyTG24 : Incidente sulla A1: due morti e un ferito. Chiuso tratto tra #Roma Nord e Ponzano #Romano -