Huawei HarmonyOS sugli smartphone e altre novità

Nel corso della prima Huawei Developer Conference virtuale, l'azienda cinese ha svelato il nuovo HarmonyOS 2.0, la seconda versione del sistema operativo annunciato un anno fa e che potrebbe sostituire Android all'interno degli smartphone Huawei. Dopo il ban voluto da Donald Trump e l'impossibilità di lavorare con Google, l'azienda cinese ha proseguito lo sviluppo di un'alternativa – che continuerà ad essere tale per il momento – facendo intravedere notevoli passi avanti, in attesa della primissima beta per smartphone, destinata agli sviluppatori, in arrivo a dicembre. Al momento l'azienda l'ha utilizzato per alcuni modelli di smart TV e dispositivi indossabili, ma Richard Yu, CEO della divisione Consumer di Huawei, non ha escluso che non ...

