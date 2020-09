Gerry Scotti “Allarme regia”, gelo in studio: cosa è successo? (Di giovedì 10 settembre 2020) Momenti di panico durante la puntata di ‘Caduta libera’, che inizia col botto raggiungendo uno share promettente. Il game show di Gerry Scotti è ormai giunto alla nona stagione e il 18% degli ascolti televisivi, registrati nella prima puntata di questa nuova stagione, ha decisamente dato coraggio. Ma non solo! Durante la messa in onda qualcosa ha destabilizzato i ritmi della trasmissione. Bloccando immediatamente il gioco, Gerry Scotti invoca l’aiuto della regia. La campionessa in gara, dopo aver dato la risposta corretta ad una delle domande, ha richiamato l’attenzione del conduttore con un’insolita esclamazione. La donna chiama Scotti facendogli notare che c’è un ospite indesiderato in studio, allarmando in un primo ... Leggi su velvetgossip

TV_Italiana : Fan dei quiz? Da stasera su #Canale5 arrivano i nuovi episodi di #ChiVuolEssereMilionario con @Gerry_Scotti. ?? - SpettacoloNews1 : “Chi vuol essere Milionario?” torna dal 10 settembre su Canale 5 - - zazoomblog : Gerry Scotti e Maria De Filippi truffati: “Conduttori usati per…” - #Gerry #Scotti #Maria #Filippi… - zazoomblog : Caduta libera attimi di panico in studio. Gerry Scotti urla: “Allarme regia!” - #Caduta #libera #attimi #panico - Italia_Notizie : Caduta libera, attimi di panico in studio. Gerry Scotti urla: “Allarme, regia!” -