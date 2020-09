Eurozona 2020, Bce attenua leggermente previsione su crollo Pil (Di giovedì 10 settembre 2020) Si respira aria di ottimismo nell'Eurozona. La Bce ha leggermente attenuato le previsioni sul crollo del Pil di quest'anno, conseguente alla crisi pandemica: ora si attende un meno 8% nell'area euro, a fronte del meno 8,7% indicato tre mesi fa. La stima sul recupero 2021 è stata limata al più 5%, dal precedente più 5,2% e quella sul 2022 al più 3,2%, dal precedente più 3,3% stimato. Le nuove cifre sono state illustrate dalla presidente della Bce Chritine Lagarde, al termine del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. Quindi, secondo la numero uno della Bce, i rischi di deflazione si sono attenuati rispetto allo scorso giugno e le nuove previsioni dei tecnici della Bce non considerano una scenario di deflazione. I dati delle ultime settimane "suggeriscono ... Leggi su ilfogliettone

La Bce rivede in meglio le stime di crescita dell'Eurozona per quest'anno a -8% dal -8,7% stimato a giugno. La previsione sul recupero 2021 quindi è stata limata al +5% (dal +5,2%) e sul 2022 al +3,2% ...La presidente della Banca centrale europea: rimane l'incertezza per la pandemia. I tassi di interesse restano invariati. Molto probabile l'uso dell'intera dotazione del programma di acquisto di titoli ...