Eni, primi posti per gli standard ESG nei rating di MSCI, Sustainalytics e Bloomberg (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Eni è stata valutata come leader per le proprie performance in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) da tre diversi rating nelle ultime settimane, in una serie di valutazioni che attestano l’attenzione dell’azienda alla sostenibilità. “Queste valutazioni sono per noi un incoraggiamento nel continuare, con ancora maggiore determinazione, a focalizzarci sulla sostenibilità come elemento centrale del nostro modello di business, e a raggiungere gli obiettivi della nostra strategia, che porterà Eni ad essere leader nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati al 2050, ha detto Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni. Eni è stata confermata con lo score A nel rating MSCI ESG, classificandosi come Leader in Salute e Sicurezza e per le ... Leggi su quifinanza

