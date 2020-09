Emiliano vuole le feste patronali e dà soldi ai comuni per le misure anti-covid: 'Ai costi in più ci pensiamo noi' (Di giovedì 10 settembre 2020) La Giunta regionale della Puglia ha approvato nella seduta odierna una delibera con cui mette a disposizione dei comuni che intendano organizzare le proprie feste patronali, un contributo per ... Leggi su baritoday

NinaRicci_us : @RDVibes Pensa se chiamassi 'cinghiale' Emiliano, quello che dice che senza immigrati nessuno raccoglie pomodori. L… - valethepoet : @matteoricci @pdnetwork @luigidimaio @micheleemiliano @EugenioGiani Ci vuole un bel coraggio a dire votare emiliano #bleah - La7tv : #omnibus Il Presidente della regione Puglia @micheleemiliano è combattivo e vuole vincere le prossime #elezioni: 'V… - boni_emiliano : RT @f_ronchetti: Ha ragione. Ci vuole una riforma del comparto ricerca che metta il sistema pubblico in trazione con quello industriale. Ma… - jungle1970 : @MariaRo99325323 @Ennio23498129 @giacomodimaio @ivanscalfarotto Voti per Emiliano? ?? Avrei capito Scalfarotto, ma E… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano vuole Emiliano vuole le feste patronali e dà soldi ai comuni per le misure anti-covid: "Ai costi in più ci pensiamo noi" BariToday Jeep e Mopar al Festival Wildays a Predella di Salsomaggiore

Jeep e Mopar saranno i protagonisti da domani 11 a domenica 13 settembre della 4a edizione del Festival Wildays - l'evento dedicato ai motori, alla natura e al food che si svolge presso lo storico cir ...

Vasco Rossi ricorda sui social Lucio Battisti: “Non aveva bisogno di essere spiegato”

Il 9 settembre 1998 moriva all'ospedale San Paolo di Milano Lucio Battisti, 55 anni, dopo una lunga carriera di successi, dai trionfi con Mogol gli ultimi dischi con i testi di Pasquale Panella. A 22 ...

Jeep e Mopar saranno i protagonisti da domani 11 a domenica 13 settembre della 4a edizione del Festival Wildays - l'evento dedicato ai motori, alla natura e al food che si svolge presso lo storico cir ...Il 9 settembre 1998 moriva all'ospedale San Paolo di Milano Lucio Battisti, 55 anni, dopo una lunga carriera di successi, dai trionfi con Mogol gli ultimi dischi con i testi di Pasquale Panella. A 22 ...