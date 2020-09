De Laurentiis positivo, il Coronavirus spaventa la Serie A (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19 e la notizia ha scosso il mondo del calcio. Non solo per le conseguenze che potrebbe avere su squadra e staff di Rino Gattuso, in ritiro precampionato e con un calendario di amichevoli che porteranno al debutto previsto per domenica 20 settembre (ore 12,30) al Tardini di Parma. A gettare nel panico tutto il sistema è la contemporaneità della positività di ADL con l'assemblea di Lega svolta mercoledì 9 settembre all'Hotel Hilton di Milano con presente il gotha dell'industria del pallone.In quella sala c'erano praticamente tutti, nessuno escluso: Agnelli (seduto distante dal numero uno napoletano) per la Juventus, Marotta e Antonello per l'Inter, Scaroni per la Roma, Lotito (anche lui a distanza, almeno in sala) per la Lazio, Ferrero e ... Leggi su panorama

