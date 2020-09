De Laurentiis positivo al Covid-19. Trema la Serie A. Mercato in stand by e diritti in stand by ? In bocca al lupo, Presidente (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, è risultato positivo al Covid-19. Un tweet ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli ha messo fine alle indiscrezioni sulla salute di Aurelio De Laurentiis che circolavano da ieri sera. Alle 20.00 di ieri sera, giunto il risultato positivo del tampone al quale si era sottoposto, Aurelio De Laurentiis ha informato i colleghi presidenti che con lui avevano preso parte all’Assemblea di Lega. La positività di Aurelio De Laurentiis mette in qualche apprensione tutti i massimi dirigenti della Serie A che, nella giornata di ieri, hanno trascorso diverse ore con il Patron del Napoli per assumere decisioni storiche a proposito della gestione economica e logistica ... Leggi su optimagazine

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - avvelenato1970 : Colui che va in giro a dare lezioni agli altri.. Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega c… - CannavoFabio : #DeLaurentiis positivo al #Covid-19, patron a Capri con sintomi lievi. Confermata positività in famiglia, si valuta… -