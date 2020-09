Così la sinistra specula su Willy, Giorgia Meloni sbotta: querelo Rula Jebreal (Di giovedì 10 settembre 2020) La sinistra usa l'omicidio di Colleferro come arma politica e Giorgia Meloni sbotta. La leader di Fratelli d'Italia ha annunciato di voler querelare la giornalista Rula Jebreal, che in un tweet ha accusato i leader del centrodestra di fomentare la violenza razzista. "Sono rimasta proprio scioccata dalla vicenda in sé e da questa incapacità di una certa Italia di avere pietà. Ci sono stati un sacco di esponenti, della sinistra politica e non, che stanno usando la sua morte per fare campagna elettorale, con un cinismo e una freddezza che davvero mi spaventano. Credo che l'odio che si sta sputando contro di noi cominci a essere pericoloso - come quello che abbiamo visto accadere ieri a Salvini - potrebbe accadere a ciascuno di noi", ha ... Leggi su iltempo

