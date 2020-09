Chat dei veleni nel caso Palamara. Al Csm salta un altro consigliere. Parte il procedimento disciplinare per il pm Mancinetti. E il magistrato rassegna le dimissioni dal Consiglio (Di giovedì 10 settembre 2020) Quando il peggio per le toghe sembrava alle spalle, il caso Palamara torna a tormentare il Csm. Rimasto coinvolto nelle famose Chat, il consigliere di Unicost, Marco Mancinetti, ha rassegnato le dimissioni dopo aver saputo che su di lui è stata aperta un’azione disciplinare. A spiegare l’accaduto è lo stesso giudice: “Ho ricevuto la notifica dell’azione disciplinare nei miei confronti da Parte della Procura generale per fatti inerenti alle attività amministrative svolte dalla precedente consiliatura, sulla base delle Chat da me intrattenute con Luca Palamara”. “Pur non essendovi alcun automatismo di legge” spiega Macinetti ... Leggi su lanotiziagiornale

LA SCUOLA FERMO Friggono le chat dei genitori. Il malumore serpeggia tra mamme Corriere Adriatico Inter, presentazione Hakimi: "Qui per Conte. Voglio vincere lo scudetto"

Achraf Hakimi è stato ufficialmente presentato dall'Inter. Il laterale classe 1998 arrivato all'Inter dal Real Madrid per 40 milioni di euro è stato oggi protagonista di una live chat con i tifosi, ch ...

Fuga di notizia sul covid: sui social gli indirizzi delle utenze in quarantena

Un episodio molto grave in termini di privacy: la comunicazione tra Comune di Nardò e ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e contenente un elenco di indirizzi di utenze ...

