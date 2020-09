Caro Salvini, ora i napoletani non puzzano più? (Di giovedì 10 settembre 2020) Salvini terrà il proprio comizio a Napoli, davanti ad una platea di seguaci partenopei, che, sicuramente, ne condividono le idee e che voteranno il suo partito, pronti ad accoglierlo con gioia. Il tema del comizio è "Napoli è piena di immondizia, di delinquenti e di immigrati irregolari, bisogna mandare a casa De Magistris". Si, è vero, Napoli ha il problema dei rifiuti e i rifiuti non profumano, sicché potrebbe avere un senso che se ne occupi proprio chi, tanti anni fa, cantava che i napoletani puzzano e sono collerici. Probabilmente già allora sentiva l'esigenza di pulire Napoli e di profumarla. Siamo in democrazia e, perciò, non c'è nulla di male se Salvini tiene i propri comizi nella città partenopea. Pecunia non nolet, o meglio i voti non ... Leggi su ilfogliettone

