Bce | Lagarde ricorda l' ex sindaco di Le Havre Rufenacht | ' contava molto per me'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il presidente della Bce, Christine Lagarde ha concluso la sua conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo con un pensiero per Antoine Rufenacht, l'ex sindaco di Le Havre dal 1995 al 2010 che è morto in questi giorni. "Rivolgo un pensiero a Rufenacht. Oggi si svolge il suo funerale. E' qualcuno che contava molto per me", sottolinea Lagarde in francese al termine della Conferenza stampa.

Ultime Notizie dalla rete : Bce Lagarde Lagarde in trincea sul fronte euro-dollaro: la sfida della Bce e il problema del cambio la Repubblica Bce: Lagarde, notato cambiamento strategia Fed, nostra revisione in corso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 set - "Abbiamo preso atto del cambio di strategia della Fed. Noi abbiamo iniziato lo scorso anno la nostra strategy review che abbiamo messo in pausa nel mo ...

Bce, Lagarde: 'rischi deflazione sono diminuiti nonostante calo inflazione agosto'

Lagarde ha spiegato che a contribuire al calo della componente core allo 0,4% è stato anche il taglio dell'Iva in Germania. E' quanto ha reso noto la numero uno della Bce, Christine Lagarde, nella ...

