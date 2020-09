Ascolti Rai 1: La vita in diretta funziona, Oggi è un altro giorno un po’ meno (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo tre giorni di messa in onda, possiamo fare le prime considerazioni anche se, è davvero presto per capire quale sarà l’andamento dei programmi nel pomeriggio di Rai 1. La prima sensazione è che La vita in diretta di Alberto Matano, che cambia ma che in realtà resta molto simile a prima ( non ci sono le interviste ma i collegamenti e la cronaca sono gli stessi di sempre) piaccia e funzioni. Uno dei problemi di sempre era la lunghezza. Lo dicevamo da anni che si pagava il taglio dato, in termini di minutaggio. Questo problema è stato risolto e nel faccia a faccia con Pomeriggio 5, Rai 1 per il momento regge. La prima puntata ha visto la vittoria di Matano per un soffio su Canale 5, nella seconda sfida ha vinto la d’Urso e ieri la vittoria è tornata di nuovo a Rai 1, alla vita in ... Leggi su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : #Ascoltitv Rai 1: La vita in diretta funziona, Oggi è un altro giorno un po' meno - VigilanzaT : Ascolti Tv: Martedì nero per Rai1. E la D'Urso si riprende il pomeriggio - Claplaz : @mad_anto20 @GiusCandela mah, portate a casa: X-Factor cacciata, Contadino cerca moglie un flop, Isola dei famosi c… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di martedì #8settembre - BISLACCO3 : RT @NTempestose: @GiusCandela #Oggièunaltrogiorno per me è già un miracolo se dura fino a dicembre. Ricordiamo, inoltre, che il pomeriggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Rai Ascolti Tv di martedì 8 settembre - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Corrado Formigli: “Piazzapulita indipendente dai politici, da noi non vengono volentieri”

Io ero un inviato Rai in quegli anni e sono stato costretto ... ospita Matteo Salvini o Giorgia Meloni per tenere alto l'ascolto si consegna alla figura del politico come fosse un conduttore.

9 settembre Il diritto di contare prevale. Sciarelli batte Canale5

Cinque film, un telefilm fresco e ‘Chi l’ha visto?’, ma anche il concertone di RTL 102.500 diffuso pure da SkyUno e Tv8 nella prima serata televisiva di mercoledì 9 settembre. In una giornata in cui a ...

Io ero un inviato Rai in quegli anni e sono stato costretto ... ospita Matteo Salvini o Giorgia Meloni per tenere alto l'ascolto si consegna alla figura del politico come fosse un conduttore.Cinque film, un telefilm fresco e ‘Chi l’ha visto?’, ma anche il concertone di RTL 102.500 diffuso pure da SkyUno e Tv8 nella prima serata televisiva di mercoledì 9 settembre. In una giornata in cui a ...