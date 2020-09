Verona, Balkovec rescinde: è ufficiale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Verona - Jure Balkovec non è più un calciatore del Verona , dopo l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il difensore sloveno classe 1994, la scorsa stagione in prestito in ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Verona, Balkovec rescinde: è ufficiale: A comunicare l'accordo con il difensore classe '94 è stato lo stesso club s… - SCalciomercato : ?? E' ufficiale la rescissione del contratto tra il terzino sloveno ex Bari Jure #Balkovec ???? e l'@HellasVeronaFC.… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Balkovec Verona, Balkovec rescinde: è ufficiale Corriere dello Sport Serie A: tutti gli affari UFFICIALI

Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno ...

Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno ...