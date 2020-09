Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 9 settembre 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 9 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Oggi, vedremo il Trono Over. Protagonista di questa puntata è Gemma Galgani. Dopo il ritorno in studio fatto di discussioni per il suo lifting e la chiusura con Nicola (Sirius); la dama ha comunque un nuovo cavaliere arrivato nel programma pronto per conoscerla. Il nuovo signore ha 62 anni, molti di più rispetto all’ultimo corteggiatore, e somiglia moltissimo a Lorenzo Lamas, attore degli anni 90. Proprio questo aspetto saelvaggio ha colpito la dama torinese che ha iniziato ad ... Leggi su zon

