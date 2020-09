Travis Scott Meal: Mc Donald’s dedica un menu al rapper texano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dall’8 Settembre al 4 Ottobre nei ristoranti Mc Donald’s Usa sarà disponibile un menu dedicato al rapper Travis Scott, che sposa un progetto benefico Dopo aver creato, nel 1992, un panino ispirato ai gusti del campione di basket Michael Jordan, Mc Donald’s omaggia il rapper texano Travis Scott con un menu che porta il suo nome. Disponibile in tutte le sedi Usa della grande catena di fast food dall’8 Settembre al 4 Ottobre al prezzo di circa sei dollari (cinque euro, ndr.), esso prevede: un Hamburger Quarter Pounder con formaggio, pancetta e lattuga, patatine fritte medie da intingere nella salsa barbecue e una Sprite come bibita. Ma il Travis ... Leggi su zon

