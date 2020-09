Traffico d'armi e cocaina, in manette commissario di polizia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un totale di 374 armi, oltre 400 chili di munizioni e alcune auto di lusso. Oltre a 151 chili di cocaina. E' questo il bottino dei sequestri effettuati dalla procura federale in varie parti del Belgio, nell'ambito di un'operazione contro... Leggi su europa.today

Il trafficante, stando ai racconti di chi lo ha potuto vedere con i propri occhi, «controlla quasi tutta la Libia». Un potere criminale ed economico difficile da quantificare ufficialmente ma che pogg ...In un rapporto diffuso ieri, Amnesty International ha accusato il governo di Malta di aver fatto ricorso a misure pericolose e illegali per la gestione degli arrivi di rifugiati e migranti via mare, e ...