Torella dei Lombardi, percepiva reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunciata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto"Truffa ai danni dello Stato" e "Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici": sono questi i reati di cui dovrà rispondere una trentenne originaria dell'Est Europa, denunciata dai Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi. Attraverso l'esame incrociato dei dati documentali e delle informazioni acquisite nel corso di specifici servizi di controllo del territorio con quelli forniti dal comune di residenza, sono emerse inesattezze nella dichiarazione prodotta dalla donna in merito al possesso dei requisiti soggettivi per ottenere il reddito di cittadinanza. In particolare la richiedente, al fine di ottenere tale beneficio, attestava falsamente di essere residente sul territorio italiano da almeno 10 ...

