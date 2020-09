TikTok: Wsj, tratta con gli Usa per evitare la vendita (Di mercoledì 9 settembre 2020) NEW YORK, 09 SET - Bytedance, la società cinese a cui fa capo TikTok, sta trattando con gli Stati Uniti per valutare alternative che consentirebbero all'app di evitare una vendita delle sue attività ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Bytedance, la società cinese a cui fa capo TikTok, sta trattando con gli Stati Uniti per valutare alternative che consentirebbero all'app di evitare una vendita delle sue a ...

Wsj, TikTok chiede 30 mld per cedere le attività in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - TikTok chiede 30 miliardi di dollari per le sue attività americane. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Microsoft e Walmart sarebbero p ...

