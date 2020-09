Temptation Island: Prima puntata in onda il 16 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Temptation Island, anticipazioni. Alla fine la data di partenza del programma condotto da Alessia Marcuzzi è slittata di una sola settimana. Arrivano le ultime anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island, versione che non possiamo che definire travagliata. Partita come versione VIP del reality, si è poi gradualmente trasformata in nella classica versione NIP. Poi, … Leggi su 2anews

Erikamdlerma : RT @salvatrash1: Dalla prossima settimana U&D, GF Vip, temptation island e Live non è la D'Urso non sono pronto - saturacaodavida : Vorrei spaccare tutto come un concorrente qualsiasi di Temptation Island e invece no, devo fare silenzio perché son… - Mauxa : #temptation l'imprevedibile fa slittare il programma - ienapriski : @Leleprox No - AryDreamer : @Iperborea_ se ci dobbiamo organizzare per qualche trono, o per Temptation Island avvertimi ?? -