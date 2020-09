Serie A, Dal Pino: “Perché mille persone in amichevole, mentre in campionato nessuno?” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, al termine dell’assemblea svoltasi oggi all’Hotel Hilton di Milano, ha parlato dell’attuale situazione relativa ai tamponi effettuati sui calciatori: “Oggi i nostri calciatori fanno un tampone ogni 4 giorni ed e’ una misura che andava bene per il finale dello scorso campionato, quando si giocavano due partite la settimana. Con una gara ogni 7 giorni cambia lo scenario. Abbiamo chiesto che sia obbligatorio un esame ogni 7 giorni anziche’ 4, anche perche’ il costo e’ elevato e il controllo che mettiamo in piedi e’ di alto livello”. Il numero uno della Lega, poi, si è soffermato anche sul tema dei tifosi negli stadi, che non potranno essere presenti almeno fino ai primi di ottobre: “Il sistema senza tifosi rischia di ... Leggi su sportface

capuanogio : La serie nera dei giocatori della #Roma infortunati ai legamenti delle ginocchia dal 2014 a oggi (#IlMessaggero) - OptaPaolo : 337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A… - Gazzetta_it : Accordo #Juve- #Suarez: ma prima il 'Pistolero' vuole la buonuscita dal Barça - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA - Dal Pino: 'L'approvazione della legge sugli stadi è fondamentale per il futuro della Serie A, servirà a rilancia… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA - Dal Pino: 'L'approvazione della legge sugli stadi è fondamentale per il futuro della Serie A, servirà a rilancia… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Dal Serie A: da Bain 810 milioni nel 2021, da CVC 530 Calcio e Finanza Calciomercato Crotone – Rojas ad un passo

– Il club calabrese ancora protagonista in questa fase del mercato a pochi giorni dell’inizio della nuova stagione della Serie A 2020/2021. Dopo i colpi di Cigarini e Rispoli arrivano altri regali per ...

Video: LOST HORIZONS – ” I Woke Up With An Open Heart” in arrivo anche il nuovo album

Lost Horizons annunciano l’uscita di un nuovo album “In Quiet Moments”. All’album hanno collaborato una serie di musicisti quali John Grant, C Duncan, Marissa Nadler, Porridge Radio, Penelope Isles, K ...

– Il club calabrese ancora protagonista in questa fase del mercato a pochi giorni dell’inizio della nuova stagione della Serie A 2020/2021. Dopo i colpi di Cigarini e Rispoli arrivano altri regali per ...Lost Horizons annunciano l’uscita di un nuovo album “In Quiet Moments”. All’album hanno collaborato una serie di musicisti quali John Grant, C Duncan, Marissa Nadler, Porridge Radio, Penelope Isles, K ...