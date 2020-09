Salvini dichiara: 'Una donna mi ha aggredito a Pontassieve, strappandomi camicia e rosario' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, in provincia di Firenze, dove si trovava per la campagna elettorale per le regionali in Toscana. Al leader leghista è stata strappata la camicia e il ... Leggi su globalist

globalistIT : - Giuseppekr04 : @sprto @CarloCalenda Forse tu non ti faresti influenzare dai grillini, ma il tuo partito a quanto pare si eppure co… - Antonio22024399 : RT @Antonio22024399: Costui Conte ha spinto Dimaio contro Salvini....invece di fare il lavoro x cui chiamato... Ora lavora su due forni met… - Antonio22024399 : Costui Conte ha spinto Dimaio contro Salvini....invece di fare il lavoro x cui chiamato... Ora lavora su due forni… - Greg_75_ : RT @Kurdefeso: @fanpage Quindi migliaia di voti che secondo lui i lavoratori di questo settore potrebbero portargli ,solo per questo dichia… -