RTL 102.5 #PowerHitsEstate del 09/09/2020 – Quale sarà la canzone dell’estate? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fino a tredici anni fa di questi tempi si contavano i giorni in attesa della Finale (o delle Finali, se in doppia serata) del Festivalbar. Quell’evento musicale segnava l’inizio e la fine dell’estate, coi suoi tormentoni, i suoi successi e i grandi ospiti che, di volta in volta, si alternavano sui palchi collocati nelle varie piazze d’Italia o, infine, su quello prestigiosissimo … L'articolo RTL 102.5 #PowerHitsEstate del 09/09/2020 – Quale sarà la canzone dell’estate? Leggi su unduetre

TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - rtl1025 : ?? DOMANI E' IL GRANDE GIORNO ?? Power Hits Estate 2020 ?? In diretta su RTL 102.5, @SkyItalia, @TV8it e @TikTok_it sc… - tz_nostra : RT @TizianoFerro: Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su SKY e… - Oksana70192430 : RT @TizianoFerro: Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su SKY e… - digitalsat_it : Power Hits Estate Verona 2020, tripla diretta tv Sky Uno, TV8, RTL 102.5 -