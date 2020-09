RTL 102.5 Power Hits Estate (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa sera alle 20:35 in diretta dall’Arena di Verona andrò in onda ““. La rassegna musicale è l’appuntamento dell’Estate 2020 che decreterà la canzone tormentone della stagione che si sta chiudendo. La serata sarà presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese e vede la partecipazione straordinaria di Mara Maionchi. Per rispetto delle norme anti-Covid l’Arena sarà completamente vuota e senza pubblico Tra le special guest ci sarà anche Andrea Bocelli che ha annunciato la sua partecipazione questa mattina, 9 settembre, in diretta su RTL 102.5 all’interno di NON STOP NEWS. Tutti gli artisti presenti Le guest star, oltre ad Andrea Bocelli, saranno: Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Zucchero. Gli artisti confermati sono: Achille Lauro, Aiello, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

