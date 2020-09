Roma, andirivieni sospetto in un garage ‘abbandonato’: trovate 3 pistole rubate e 7 chili di hashish (Di mercoledì 9 settembre 2020) 2 semi-automatiche calibro 9, una calibro 7.65 e, poco distante, 38 panetti di “fumo” trovati dalla Polizia di Stato in un garage abbandonato di Ponte di Nona. Gli investigatori del commissariato Appio, coadiuvati dalla Squadra Mobile, durante un’estesa indagine, hanno notato un andirivieni sospetto di persone che, di giorno e di notte, frequentavano un garage in disuso ed apparentemente abbandonato. In uno dei box gli agenti hanno trovato una vecchia utilitaria, il cui proprietario risulta deceduto da diversi anni, ed all’interno della stessa erano nascoste le 3 pistole perfettamente funzionanti e complete di caricatori. L’attività di polizia è proseguita con l’ausilio delle unità cinofile. Uno dei cani antidroga ha “segnalato” un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, andirivieni sospetto in un garage ‘abbandonato’: trovate 3 pistole rubate e 7 chili di hashish -

Ultime Notizie dalla rete : Roma andirivieni Guerra allo spaccio nella Capitale, 8 arresti nella notte Il Messaggero Alunni con disabilità e docenti malati: ecco l’Italia fragile da tutelare

ROMA. L’Italia si scopre fragile sotto la luce sinistra del Covid: alunni con disabilità, docenti dall’età media avanzata e con patologie pregresse, lavoratori con malattie croniche su cui incombe lo ...

Silvio Berlusconi al San Raffaele a Milano. Zangrillo: "Era asintomatico, poi esami ed età hanno suggerito il ricovero. Situazione confortante"

"Il ricovero di Silvio Berlusconi è stato necessario perché considerato paziente a rischio per età e per le patologie pregresse che sono a tutti noi note. Ma la situazione è tranquilla e confortante.

ROMA. L’Italia si scopre fragile sotto la luce sinistra del Covid: alunni con disabilità, docenti dall’età media avanzata e con patologie pregresse, lavoratori con malattie croniche su cui incombe lo ..."Il ricovero di Silvio Berlusconi è stato necessario perché considerato paziente a rischio per età e per le patologie pregresse che sono a tutti noi note. Ma la situazione è tranquilla e confortante.